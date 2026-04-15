Asfalto in via Cabras, riapre il cantiere 

Il cantiere delle polemiche è ripartito. Dopo settimane di proteste di residenti, commercianti e politici, che lamentavano l’assenza dei lavori (visti i disagi causati dalla chiusura della strada), finalmente in via Cabras si scava per rifare l’asfalto. Il cantiere era stato approntato alla fine di febbraio, ma finora gli unici macchinari arrivati in via Cabras erano stati quelli per abbattere gli alberi dallo spartitraffico. La speranza ora è che tutto proceda senza intoppi.

«Dopo la rimozione dei pini e la pulizia dell’area era stata avviata la bonifica bellica, un atto obbligatorio per legge, a maggior ragione in un sito adiacente a un ex aeroporto militare». Spiega così i motivi del rallentamento l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «In attesa della relazione sulla bonifica per ragioni di sicurezza era vietato procedere con gli scavi. Una volta depositata i lavori sono regolarmente ripresi. In totale si sono registrati 14 giorni di fermo tecnico, ampiamente compatibili con il contratto. Non esiste alcun cantiere al mondo che non crei disagi, ma stiamo cercando di ridurli al minimo».

Per chi ha casa in via Cabras e da quando la strada è chiusa sta utilizzando i parcheggi del Piazzale della Pace per lasciare l’auto vicino all’abitazione, qualche disagio in più potrebbe verificarsi nei prossimi tre weekend: da quello del 18-19 aprile a quello del 2-3 maggio parte del piazzale sarà soggetto a divieto di sosta per lo svolgersi di un evento con auto acrobatiche. (d. l.)

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