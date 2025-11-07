Asfalto in via Cabras, ennesimo rinvio 

Se non è una maledizione, poco ci manca. In via Cabras si va verso l’ennesimo ritardo rispetto all’inizio dei lavori sull’asfalto, attesi da tempo viste le condizioni critiche del manto stradale.

A fronte di un avvio pronosticato per gli ultimi giorni di settembre, svariati rinvii si sono susseguiti nel corso delle settimane, l’ultimo dei quali deciso dall’amministrazione negli ultimi giorni.

L’intoppo

Enel, infatti, dovrà riaprire la strada per concludere un intervento, già eseguito in parte quest’estate, per il potenziamento delle linee elettriche. E la politica del Comune nell’ultimo mese e mezzo è stata chiara: non si mette mano all’asse viario finché non vengono chiusi i restanti cantieri, o si rischia una paralisi del traffico in città. Ecco che quindi il primo rinvio viene deciso a inizio ottobre, per consentire la conclusione dei lavori di mitigazione del rischio idraulico. Due settimane più tardi è Medea a rilevare delle lesioni alla condotta del gas che passa sotto la via. Cominciano quindi le operazioni di riparazione e l’intervento più atteso slitta ulteriormente. Quindi l’episodio più recente, che sa di beffa: una volta chiuso il cantiere per il gas – probabilmente tra lunedì e martedì – nello stesso punto dovrà tornare a scavare Enel.

L’assessore

«Ci dispiace posticipare un’altra volta, ma vogliamo risparmiare maggiori disagi alla popolazione monserratina e dell’hinterland. Per scongiurare congestioni del traffico preferiamo evitare l’apertura contemporanea di troppi cantieri», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Una volta partito, l’intervento di Enel durerà una decina di giorni, quindi la manutenzione dell’asfalto potrà cominciare a fine mese, una volta terminati i ripristini. Alle ditte abbiamo chiesto di provvedere al ripristino di tutto il tratto di strada interessato dai lavori e non solo della porzione in cui è stato effettuato il taglio. Questo sforzo consentirà di sistemare un segmento che per il momento non sarebbe stato interessato dal rifacimento dell’asfalto».

Il parcheggio

L'auspicio dell’amministrazione è che non ci siano ulteriori ritardi. Nello stesso periodo – tra fine novembre e inizio dicembre – in zona arriveranno i macchinari anche per la riqualificazione della porzione di terreno compresa tra via Cabras, via Monte Marganai e via Arcuentu. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio con 45 posti auto e un nuovo parchetto di quartiere. «Un’opera progettata nell’ottica di dotare Monserrato di tanti piccoli polmoni verdi e di dare respiro al centro storico, offrendo ai cittadini un nuovo spazio per la sosta», conclude Nonnoi.

