Asfalto in via Brigata Sassari, ora tocca alla Città Metropolitana 

Completato il rifacimento dell’asfalto nel primo tratto di via Brigata Sassari fino a via Ravenna. Adesso toccherà alla Città Metropolitana proseguire con il secondo tratto verso Quartucciu dove in una parte, in prossimità del ponte, è già stato grattato via il vecchio asfalto. In attesa che sia ultimato l’intervento si dovrà attendere per tracciare la segnaletica e restano anche i cartelli che indicano i gradini longitudinali. Intervento finito anche in via Dante e in via Cagliari dove è stata tracciata anche la nuova segnaletica.

Sono decine le strade già rimesse a nuovo. Tantissime nel litorale da via Dei Pittori Europei a via Serra Perdosa e poi le vie Euforbia, Liri, Adda, Serchio, S’Oru e Mari dove è stata rifatta anche tutta la segnaletica, con restringimento anche delle carreggiate per ridurre la velocità soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali. Compresi nel nuovo appalto da 2 milioni di euro di risorse comunali, ci sono anche gli svincoli della Provinciale 17. In centro invece via Vico, per poi proseguire in via Fratelli Bandiera, via Panzini, via Copernico, via Cagliari, via Diaz.

Ultimata anche la sistemazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati in via Fiume, in via S’Arrulloni e in via Della Musica.

