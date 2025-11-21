Asfalto in una delle ultime strade sterrate 

Il Comune l’aveva promesso quest’estate: a ottobre in via Mascagni sarebbe arrivato l’asfalto. Dopo qualche settimana rispetto a quanto previsto la situazione si sta sbloccando. Sparirà uno sterrato di fango e polvere, ma c’è anche chi guarda con paura alla rimozione dell’argine, antico baluardo dalle piene del rio Matzeu.

La situazione

«Sono iniziati i lavori con le campionature delle terre e non appena ci saranno i risultati delle analisi partirà lo sbancamento», annuncia il vicesindaco e assessore ad Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita. «Un’opera importante, costata oltre un milione di euro». Addio allo sterrato pieno di buche, dove invece di un’auto non sfigurerebbe una carrozza. E non si rischierà di ritirare la roba stesa più sporca di prima, a causa della polvere. I lavori prevedono anche l’illuminazione, il marciapiede e i sottoservizi. Addio a una delle ultime strade sterrate a Sestu.

Il dubbio

E poi c’è il punto controverso: l’abbassamento dell’argine. «Il vecchio argine è importantissimo. Basti vedere anche il tratto di strada poco più avanti: durante la piena si allaga», è l’allarme di Eleonora Ardu, «mi sono fatta portavoce di chi abita qui, in tanti mi dicono di essere preoccupati. Il cambiamento climatico colpisce sempre di più», prosegue Ardu, che poi ricorda i passati alluvioni, come quello del 2013: «Ho in mente la disperazione di mamma che raccoglieva l’acqua in casa con secchielli e bacinelle e papà che era andato a soccorrere delle persone proprio qui in via Mascagni, una volta chiamata via Riu Sa Canna. I sensori installati dal Comune, mi dispiace dirlo, non servono a nulla se il fiume non viene adeguatamente pulito». Il passato insomma fa ancora paura, più vivo che mai.

Autorizzazioni

«L’abbassamento dell’argine, necessario per fare la strada, ha avuto l’autorizzazione del Genio Civile», spiegava Massimiliano Bullita la scorsa estate, quando fu aggiudicato il bando. «Anche per questo ci è voluto tanto tempo per iniziare i lavori: aspettavamo l’autorizzazione». Il vicesindaco ha poi dichiarato sui social, dove montava la polemica: «L’argine ha perso la sua funzionalità quando è stato allontanato il corso del Rio negli Anni Ottanta. Tant’è vero che l’amministrazione precedente alla nostra eliminò l’argine nel tratto più avanti, in via Piave, dove ora sta nascendo un bellissimo parco. Inoltre ho sentito i residenti e nessuno ha espresso preoccupazioni, sono impazienti di avere finalmente la strada asfaltata».

