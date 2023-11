Asfalto gruviera all’incrocio sulla 554 

Da una parte si asfalta, dall’altra si sprofonda. Proteste e disagi all’incrocio tra l’ex statale 554 e via Gavino Pes. Le piogge di questi giorni hanno peggiorato una situazione già critica a causa di un tombino sopraelevato attorno a cui si sono formate buche profonde diventate pozzanghere pericolosissime. Tanto che nei giorni scorsi è addirittura scesa la griglia e un’auto è rimasta incastrata con le ruote posteriori. La situazione è pericolosissima perché si tratta di un incrocio che immette direttamente alla 554, dove le auto sfrecciano ad alta velocità. Alcuni automobilisti hanno allertato il comando della polizia locale per spiegare la situazione di pericolo. A complicare le cose è il continuo passaggio dei mezzi pesanti che la strada non è in grado di sostenere tanto che l’asfalto si è sfaldato. Purtroppo è una situazione comune anche ad altre strade, soprattutto nel litorale dove ancora si attendono i lavori di sistemazione dell’asfalto. Il terzo lotto di interventi ha riguardato nei giorni scorsi altre quattordici strade tra il centro e il litorale, e il Comune ha assicurato che si cercheranno i fondi per sistemare la rete viaria. «Ma la questione dell’incrocio con la 554», fa notare da automobilista Franco Zedda, 65 anni, «non può certo aspettare. Occorre porre immediatamente rimedio prima che succeda qualche grave incidente». (g.da.)

