Asfalto groviera, pericolosa buca davanti al Comune 

Una trappola per automobilisti, motociclisti e ciclisti proprio davanti al Comune di Sestu. Si tratta di una buca stradale in via Scipione, pieno centro, tanto infida per chi vi transita. Un problema risolvibile con un intervento di poche ore, ma rimandato anche a causa delle festività pasquali. «Gli uffici tecnici sono stati informati e l’asfalto in via Scipione sarà ripristinato molto presto», assicura l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Meloni. Negli ultimi mesi il Comune ha già investito, «circa un milione di euro per ripristinare il manto stradale di numerose vie, con alcuni interventi che sono durati mesi». Ma in città sono diverse le strade che presentano buche e avvallamenti. Su tutte via Iglesias, dove automobilisti, centauri e ciclisti sono costretti allo slalom sulle buche e i rattoppi lasciati dai recenti scavi per la fibra; e via Monserrato, dove la situazione è simile in alcuni punti. «A breve partiranno i lavori per il nuovo tappeto stradale sulla via Iglesias ed entro la prossima settimana dovrebbero essere terminati», spiega Meloni. Il Comune ha approvato recentemente il nuovo regolamento sui lavori stradali, che obbliga le imprese a riparare eventuali danni provocati durante i lavori.

