Asfalto “green” sulla Statale 131 

Un tratto della Statale 131, allo svincolo di Paulilatino, diventa il punto di partenza di una possibile rivoluzione nel modo di costruire le strade. Anas ha posato il primo manto di una pavimentazione “green” che utilizza materiali riciclati provenienti dai processi di termovalorizzazione dei rifiuti. L’obiettivo è semplice quanto ambizioso: ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture mantenendo gli stessi standard di sicurezza e durata. Dietro la sperimentazione c’è una vera squadra che mette insieme ricerca scientifica, industria e infrastrutture: Anas, Università di Cagliari, Politecnico di Milano, Officina dell’Ambiente e l’impresa Conglomerati bituminosi.

«Per noi le strade sono il laboratorio a cielo aperto dove testare questi materiali», spiega Mauro Coni dell’Università di Cagliari. Si tratta di una sabbia derivata dai processi di termovalorizzazione dei rifiuti. «Sono materiali silicei selezionati e puliti per eliminare qualsiasi componente inquinante», aggiunge Coni. «Siamo da sempre in prima linea nella ricerca di nuovi materiali - spiega Francesca Maria Tedde, responsabile area nuove opere Anas – Qui stiamo testando una soluzione che ha un doppio vantaggio: riutilizzare un materiale che altrimenti sarebbe uno scarto e ridurre l’estrazione di aggregati dalle cave».

«Le superfici stradali sono enormi e le quantità di materiali impiegati gigantesche – osserva Maurizio Crispino, professore del Politecnico di Milano – Sostituire anche solo una parte degli aggregati con materiali di recupero rappresenta un passo fondamentale». «Stiamo dimostrando che ciò che fino a ieri era considerato uno scarto può diventare una materia prima», spiega Sergio Conta, Ceo di Officina dell’Ambiente. ( m. t. )

