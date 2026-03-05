VaiOnline
Paulilatino.
06 marzo 2026 alle 00:12

Asfalto “green” sulla Statale 131 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un tratto della Statale 131, allo svincolo di Paulilatino, diventa il punto di partenza di una possibile rivoluzione nel modo di costruire le strade. Anas ha posato il primo manto di una pavimentazione “green” che utilizza materiali riciclati provenienti dai processi di termovalorizzazione dei rifiuti. L’obiettivo è semplice quanto ambizioso: ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture mantenendo gli stessi standard di sicurezza e durata. Dietro la sperimentazione c’è una vera squadra che mette insieme ricerca scientifica, industria e infrastrutture: Anas, Università di Cagliari, Politecnico di Milano, Officina dell’Ambiente e l’impresa Conglomerati bituminosi.

«Per noi le strade sono il laboratorio a cielo aperto dove testare questi materiali», spiega Mauro Coni dell’Università di Cagliari. Si tratta di una sabbia derivata dai processi di termovalorizzazione dei rifiuti. «Sono materiali silicei selezionati e puliti per eliminare qualsiasi componente inquinante», aggiunge Coni. «Siamo da sempre in prima linea nella ricerca di nuovi materiali - spiega Francesca Maria Tedde, responsabile area nuove opere Anas – Qui stiamo testando una soluzione che ha un doppio vantaggio: riutilizzare un materiale che altrimenti sarebbe uno scarto e ridurre l’estrazione di aggregati dalle cave».

«Le superfici stradali sono enormi e le quantità di materiali impiegati gigantesche – osserva Maurizio Crispino, professore del Politecnico di Milano – Sostituire anche solo una parte degli aggregati con materiali di recupero rappresenta un passo fondamentale». «Stiamo dimostrando che ciò che fino a ieri era considerato uno scarto può diventare una materia prima», spiega Sergio Conta, Ceo di Officina dell’Ambiente. ( m. t. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entreremo»

Il ministro Crosetto: l’azione Usa fuori dal diritto internazionale. L’odissea dei croceristi sardi 
La tragedia

«Uniti fino all’ultimo, se ne sono andati insieme»

Luciano Pinna, ex muratore, era uno dei fondatori del Bocciofilo 
V. P.
Il cordoglio.

Il dolore di tutta la comunità

Serafino Corrias
L’emergenza

Minaccia di morte il rivale con il machete

La lite dopo un gioco tra amici a Decimomannu: un 17enne denunciato dai carabinieri 
Matteo Vercelli
il rapporto

Fine mese, un incubo per una famiglia su tre

Nell’Isola la povertà pesa il doppio rispetto alla media del resto d’Italia 
Umberto Zedda
L’audizione dei comitati sulla Pratobello24 non spegne le polemiche. Ed esplode un nuovo caso a Escalaplano

Energia, attivisti contro il piano di “accelerazione”

Il giorno dopo l’ok, subito un progetto «Rischio polveri sottili dall’eolico» 
Lorenzo Piras
Giustizia

Referendum sul filo, la premier in campo: «Andate a votare»

Meloni in azione per sostenere il Sì: «Magistratura senza più correnti» 