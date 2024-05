Asfalto e segnaletica da rifare 

Sessantunomila euro per la manutenzione della viabilità urbana e della segnaletica stradale. Il Comune di Dolianova ha stipulato un accordo quadro con l’impresa cagliaritana Segnal Strade attraverso la procedura dell’affidamento diretto svoltasi sul portale regionale Sardegna Cat. L’accordo avrà la durata di un anno in modo da garantire univocità e continuità degli interventi.

Le lavorazioni da effettuare per le manutenzioni ordinarie saranno indicate dal responsabile del settore “Lavori Pubblici”. L’obiettivo principale è quello di agire velocemente quando si verifica la necessità di riparare buche, cedimenti o distacchi del manto stradale che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. Una formula già sperimentata per la viabilità rurale con buoni risultati.

L’individuazione di un unico operatore di riferimento consente di abbattere i tempi di intervento e i relativi costi rispetto alla procedura ordinaria dei singoli affidamenti. L’accordo quadro stipulato dal Comune prevede inoltre la manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale con la sostituzione dei cartelli deteriorati e il rifacimento di strisce pedonali e fasce zebrate. (c. z.)

