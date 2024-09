Asfalto e marciapiedi in via S’Olivariu 

Nuovi interventi del Comune nell’ambito del programma di opere pubbliche. Stanno per iniziare i lavori per rifare il manto stradale e i marciapiedi in via S’Olivariu.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mariano Cogotti ha partecipato a un bando regionale ed è riuscita ad ottenere un finanziamento di 210 mila euro. «Si tratta di un intervento molto importante – spiega li primo cittadino – uno dei tanti progetti previsti nel nostro programma amministrativo. Oltre ai 210 mila euro, siamo riusciti, attraverso una delibera di consiglio comunale, ad integrare la somma di ulteriori 90 mila euro da fondi di bilancio. La somma dei 300 mila euro non sarà sufficiente a coprire l'intero rifacimento ma sarà sicuramente indispensabile, per mettere in sicurezza la strada. In questo modo diamo anche una risposta ai residenti che attraversano la strada ogni giorno. Una volta ultimate tutte le pratiche ci sarà l’apertura del cantiere. Nel frattempo siamo lavorando per realizzare altre opere pubbliche».

