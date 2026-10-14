Asfalto dopo gli scavi, interventi in sessanta vie 

Dopo mesi di tagli e scavi, iniziano i ripristini. L’amministrazione comunale ha ottenuto l’avvio del primo step da Sirti, per la fibra ottica, e da Enel. Sono circa sessanta le strade interessate, messe nero su bianco dopo i sopralluoghi. Sullo sfondo i lavori inseriti nel piano Pnrr, messi in campo per modernizzare la città con rete elettrica più stabile e fibra anche nelle zone non servite.

Ora si parte con i ripristini post cantieri in tutta la città: le squadre hanno già iniziato e finiranno in circa quattro mesi. L’elenco è lungo, frutto dei sopralluoghi degli uffici del settore Servizi tecnologici del Comune e delle modalità previste dal regolamento comunale. Da via Cagliari dove operai e mezzi sono al lavoro in questi giorni, sino a via Verdi, passando per via Fiume, via Marconi, via Dante, via Messina, via Leopardi, piazza IV Novembre, via Vespucci, via Trieste, per citare alcune delle strade nella lista dei ripristini a carico di Enel. Alcune vie sono condivise con gli interventi di messa in sicurezza messi in campo dopo i lavori per la fibra ottica: nell’elenco ci sono anche via Leonardo Da Vinci, via San Benedetto, via Vico, via Mori, e tante altre. Un primo quadro non ancora definitivo, avvisano dal Comune: man mano che i cantieri avanzeranno e saranno accertate nuove necessità, il programma potrà infatti essere aggiornato. «Gli interventi, legati ai fondi del Pnrr, comportano disagi ma servono a modernizzare la città», dice l’assessore ai Servizi tecnologici Antonio Conti. «Gli uffici verificheranno prescrizioni e tempi, con penali in caso di inadempienze».

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