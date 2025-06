Asfalto dissestato e avvallamenti, pericoli sulla Provinciale 65 

Durante la notte un autoveicolo ha sfondato il parapetto d’acciaio nel ponte in località Sa Tressa nella Sp 65. Non ci sono feriti gravi, ma l'incidente ripropone la pericolosità della strada provinciale attualmente senza segnaletica orizzontale. Molti segnali stradali sono abbattuti, i pali finiti nelle cunette di scolo delle acque, la mancanza delle indicazioni di pericolo, in particolare nelle curve accentuano la possibilità di avere incidenti. La Provincia ha dato avvio a una ricognizione sugli interventi nelle strade di sua competenza, ma attualmente i pericoli restano causati dalla scarsa visibilità in particolare durante le ore notturne. In attesa della ricostruzione delle barriere, gli operai hanno sistemato una reticella di plastica arancione per segnalare il pericolo. Anche il fondo stradale è dissestato. Ci sono infatti alcuni avvallamenti che costringono gli automobilisti a improvvise frenate.

La strada è frequentata da turisti e vacanzieri che si recano le località della Costa Verde. Necessita di urgenti lavori di manutenzione, ma le lungaggini burocratiche rallentano l’intervento di messa in sicurezza,

