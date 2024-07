Asfalto danneggiato dai lavori 

Ennesimo giorno senz’acqua al monte Ortobene. La protesta dei residenti e degli operatori economici continua. Sono in corso controlli e rattoppi da parte di Abbanoa che in questi giorni cerca di individuare il problema. Ieri mattina, i tecnici sono arrivati in cima con grossi macchinari che hanno danneggiato l’asfalto messo su base volontaria - viste le criticità delle strade - da parte del comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia”, da anni impegnato nella salvaguardia e valorizzazione del bene paesaggistico cittadino più importante. I componenti, guidati da Antonio Costa, fanno un appello al commissario del Comune Giovanni Pirisi affinché si possa richiedere una maggiore attenzione ai lavori e al «ripristino dell’asfalto e delle aree esattamente come si trovavano nella condizione di partenza». Abbanoa fa sapere che si tratta di «interventi di disostruzione di una condotta in acciaio tramite una sonda a pressione. Post intervento abbiamo rilevato maggiore pressione d’acqua. Stiamo procedendo con la stessa modalità, nei pozzetti d’ispezione, ogni 50 metri». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA