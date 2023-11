Asfalto da ripristinare, intervento da oltre un milione 

Un milione e 200mila euro per rifare a nuovo le strade disastrate, oltre che dalle piogge, dagli interventi dei gestori delle reti idriche, fognarie, telefoniche e del gas. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale e prevede soprattutto degli interventi in via delle Aquile e via degli Oleandri. Entrambe le strade, tra l’altro, «presentano dei segni di distacco della sede stradale - viene messo in evidenza nella relazione tecnica - e delle carenze che incrementano il pericolo della circolazione e di conseguenza i rischi per l’incolumità pubblica».

Sia via delle Aquile sia via degli Oleandri saranno riasfaltate (dopo la fresatura del vecchio manto) e messe in sicurezza. Per la segnaletica orizzontale (strisce longitudinali e strisce pedonali) sarà inoltre utilizzata della vernice bianca rinfrangente. Dall’apertura del cantiere i lavori dovranno essere ultimati entro due mesi.

La manutenzione della viabilità è solo uno dei tanti lavori pubblici che partiranno nei prossimi mesi. Tra questi, sempre in via degli Oleandri, è prevista la sistemazione dei guardrail. In questo caso i fondi - 175 mila euro - sono in arrivo dall’avanzo dell’imposta di soggiorno relativo agli ultimi due anni. Altri duecentomila euro sono invece stati stanziati per la realizzazione di una rotatoria. Interventi, questi ultimi, contestati dall’opposizione «perché gli introiti dell’imposta di soggiorno vanno spesi per il turismo». (g. a.)

