Asfalto da rinnovare nelle strade del litorale: da ieri operai in azione  

Proseguono i lavori per il rifacimento dell’asfalto anche nel litorale. Gli operai sono entrati in azione ieri mattina in via Dei Mughetti dove i residenti potranno finalmente dire addio a buche e voragini.

In precedenza era stata asfaltata a nuovo anche via Is Pardinas, dove è stata completata anche la segnaletica con la sistemazione di cinque attraversamenti pedonali rialzati nei punti più critici tra cui davanti alla scuola e davanti al market.

Anche in via Dei Mughetti alla stesura del nuovo asfalto seguirà la realizzazione di stop, linee di mezzeria e strisce pedonali.

I lavori nel litorale riguardano anche le vie Dei Nasturzi, Is Ammostus, nei due tratti da via dell’Autonomia regionale a via Filia e la parte di via Marco Polo, il primo tratto di via San Giovanni e la bretella davanti alla casa cantoniera di Flumini.

Nuova cunetta

E sempre ieri mattina sono iniziati anche i lavori per il rifacimento della cunetta centrale in via Mori. Si andrà avanti per tratti fino al primo marzo con chiusura della strada e divieti di sosta. In questo arco di tempo si procederà anche alla stesura del nuovo asfalto e in seguito al rifacimento della segnaletica. Inevitabili i disagi alò traffico in quanto via Mori e una delle strade più trafficate della città crocevia delle auto dirette in via Fiume e al Poetto, ma comunque alcuni cartelli gialli e neri sono stati sistemati in posizioni strategiche per invitare gli automobilisti a seguire i percorsi alternativi.

