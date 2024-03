Asfalto da rifare nel centro storico 

Lavori in vista per le strade di Decimomannu. Prevista dal 20 marzo al 10 maggio l’istituzione del divieto di transito e di sosta nelle vie Torino, Lussu, Is Bagantinus e Immacolata. Ne dà comunicazione tramite ordinanza il comandante del corpo di Polizia locale Enrico Zaru.

Gli interventi prevedono opere aggiuntive alle manutenzioni di alcune strade che completeranno precedenti lavori già svolti in paese. Si occuperà della loro realizzazione la società Ca.Gi.Ma. di Sinnai secondo uno specifico calendario: i lavori di fresatura e bitumatura in via Torino avverranno dal 20 al 27 marzo, in via Lussu dal 28 marzo al 10 aprile e in via Bagantinus dal 28 marzo al 28 aprile. Via Immacolata, invece, sarà interessata dalla messa in sicurezza delle radici dal 27 aprile al 10 maggio.

Sono strade disastrate che necessitano di interventi urgenti perché, in caso di piogge, sono soggette alla formazione di ristagni d’acqua anche di grandi dimensioni. Inoltre, presentano buche e dossi che creano disagi ai veicoli.

Le opere sono inserite nel più ampio programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 che prevede lo stanziamento di 230mila euro per le manutenzioni delle strade interne comunali. (sa. sa.)

