Asfalto da rifare in quattro vie del centro 

Al via da lunedì i lavori di messa in sicurezza di quattro importanti strade urbane di Muravera: via Flumendosa, via Mulargia, via Coghinas e via dei Ginepri. Due le tipologie di intervento previste: il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale nei tratti usurati e, nei tratti sterrati, un nuovo asfalto con marciapiedi su ambo i lati. «L’intervento – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Lai - si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione della rete viaria e mira a garantire una circolazione più sicura, ordinata e scorrevole».

Diverse strade del territorio comunale versano da tempo in condizioni precarie. A disposizione per questo primo intervento trecentomila euro. I lavori, in base alle indicazioni della ditta (la Conglomerati bituminosi di Simaxis), dovrebbero essere ultimati entro dicembre. Si partirà da via Flumendosa. Durante i lavori potrebbero verificarsi dei disagi «ma saranno gestiti con la massima attenzione – chiarisce in una nota l’amministrazione comunale – proprio per ridurre al minimo i disservizi e garantire condizioni di piena sicurezza». (g. a.)

