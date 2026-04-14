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Quartucciu.
15 aprile 2026 alle 00:17

Asfalto da rifare, disagi sul ponte 

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Mattinata di rallentamento nel ponte di via delle Serre direzione Quartucciu, per dei lavori stradali. Non è prevista la polizia locale, col traffico regolato da due semafori all’inizio e alla fine della carreggiata. L’intervento è mirato al ripristino del manto e alla messa in sicurezza della carreggiata. «Avevamo a disposizione circa 50mila euro di risorse derivanti dal ribasso d’asta del precedente cantiere per il rifacimento delle vie del centro storico, tra cui anche i marciapiedi», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda. «Le abbiamo usate per sistemare la strada che presenta zone molto deteriorate dalla presenza di buche, e permettere una migliore percorribilità di un tratto altamente trafficato». I rallentamenti, già segnalati ieri con l’inizio dei lavori, proseguiranno sino a giovedì. «Chiediamo pazienza e prudenza, si sta intervenendo per poter viaggiare più tranquilli», chiude l’assessore.

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