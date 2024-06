Asfalto da rifare a San Priamo 

Le radici dei pini a sollevare l’asfalto, appena qualche cartello di pericolo e il rischio di gravi incidenti. Si presenta così da alcuni anni il tratto di strada provinciale di circa due chilometri che collega il villaggio di San Priamo alla nuova orientale sarda.

E proprio alla Provincia è rivolto l’appello in particolare dei motociclisti, quelli che con più frequenza percorrono la vecchia 125: «Ricoprire le radici con l’asfalto - sottolineano gli amanti delle due ruote – non serve a nulla se non a peggiorare al situazione, si eliminino la radici in superfice e si rifaccia il manto, si tratta di poche decine di metri». La Provincia del sud Sardegna – dopo anni di richieste inascoltate – aveva provveduto a sistemare la strada che collega Muravera alla Marina di San Giovanni. Adesso la richiesta per San Priamo e le sue strade, con un rischio di incidenti molto più alto adesso che inizia la stagione estiva. (g. a.)

