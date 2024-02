Asfalto da completare lungo la Provinciale 

Oltre un milione di euro già spesi dalla Città metropolitana per la sistemazione della strada provinciale 15 nel tratto che da via Libertà di Sinnai porta all’incrocio con via Nazionale di Maracalagonis. Ora è in corso la sistemazione nel tratto che da Maracalagonis porta all’incrocio di Gannì sulla vecchia Orientale, sino a Is Funtaneddas, territorio di Quartu. Resta da finanziare un tratto intermedio (alcune centinaia di metri), dalla rotatoria all’altezza della zona industriale, al confine con il territorio di Maracalagonis.

La Città metropolitana, come ha già sostenuto il dirigente della Viabilità Paolo Mereu, deve intervenire. Lo farà al più presto possibile con la disponibilità di nuovi fondi. La strada va completata anche col riasfalto di questo ultimo tratto. L’obiettivo è quello di accelerare i tempi anche per avere una Provinciale “nuova” nel suo intero tragitto. (r. s.)

