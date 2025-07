Asfalto colabrodo addio, ecco il piano 

Addio asfalto colabrodo: a Carbonia l’amministrazione comunale è pronta ad avviare un piano per risolvere definitivamente problemi e disagi.

Il piano

Nonostante un incoraggiante recente miglioramento, molte strade di Carbonia (pieno centro, periferia, frazioni, aree speciali) continuano a essere un disastro e così, pochi giorni fa, il Comune ha approvato una delibera che rinnova la metodologia adottata poco meno di due anni per varare un’operazione di sistemazione dei tracciati più importanti (ma anche alcuni meno trafficati): quello dell’accordo quadro. Sono in ballo cinque milioni di euro, risorse già in parte incassate altre in arrivo da Stato (ministero Infrastrutture e trasporti) e Regione, corroborate da fondi comunali nella parte in cui per vincere i bandi nel piatto della bilancia bisogna inserire una compartecipazione. «Nasce così un nuovo accordo quadro – specifica l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – che ci permetterà di individuare un unico esecutore degli interventi, o al limite più di uno ma per interventi secondari: la città e il territorio comunale verranno suddivisi in settori privilegiando la viabilità primaria ma ci sarà spazio anche per quelle secondaria come nel precedente accordo quadro che si è esaurito prima del previsto».

Il prossimo avrà un respiro operativo di quattro anni, «ma considerate le necessità ancora evidenti, contiamo di chiuderlo entro 2-3 anni». Dal discorso è (salvo integrazioni) esclusa via Lubiana che gode di un finanziamento proprio di circa due milioni per un tipo di riqualificazione urbanistica generale.

Le zone

Tutte le altre sono nel mirino dell’accordo quadro, a cominciare dalle strade disastrose della zona artigianale Pip. Nel mirino anche la centrale via Gramsci nel frattempo diventata (salvo qualche rattoppo) un percorso a ostacoli lontanissima parente della strada principe della città del tempo che fu. Sempre in centro, malissimo anche il segmento di via Brigata Sassari fra via Toscana e via Gramsci, l’intersezione di fra piazza Ciusa e via Nuoro, quasi l’intero corso Iglesias dove le radici degli alberi continuano a sollevare pericolosi dossi. In crisi anche alcuni segmenti di via Sicilia e altri nelle frazioni. «Nei cinque milioni – aggiunge l’assessore – una quota di un milione è destinata ad un aspetto legato alle strade: la sistemazione dei marciapiedi secondo un programma preliminare già steso». Si concentrerà su quelli (disastrati) prossimi ai luoghi maggiormente frequentati come scuole, luoghi di cura, di aggregazione, di accesso al centro.

RIPRODUZIONE RISERVATA