Asfalto a pezzi sulla ex 131 «Soldi finiti» 

È la rotonda che dà il benvenuto a chi si reca a Sestu, o entra sulla ex 131, oltre ad essere piazzata davanti a una grande concessionaria di auto. Da qualche settimana però, l’asfalto è un disastro. Si sono formate tante buche, di cui una particolarmente grande. E il traffico intensissimo di mezzi pesanti non migliora la situazione; molte auto rallentano per affrontare le buche e ciò provoca rallentamenti e code.

Un problema segnalato più volte e noto anche in Comune. «L’asfalto attorno alla rotatoria sulla ex 131 era inizialmente previsto con il secondo lotto di lavori su questa strada. Ma le risorse disponibili con la Città Metropolitana, a causa dell’incremento dei costi, sono risultate insufficienti», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «per cui abbiamo inserito questo intervento con l’appalto, in corso di progettazione, degli asfalti le cui economie sono state messe a disposizione con soldi comunali». I tempi potrebbero essere di qualche mese.

RIPRODUZIONE RISERVATA