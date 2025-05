Asfalto a pezzi, stop ai mezzi pesanti 

A ovest c’è Pirri, a est Selargius. A nord la statale 554 e a sud viale Marconi. Monserrato sta al centro, in mezzo a un flusso di migliaia di veicoli che quotidianamente la attraversano, spesso non per fermarsi in città, ma solo di passaggio per abbreviare il loro tragitto. Come tantissimi mezzi pesanti di diverse tonnellate, che non solo condizionano il traffico, ma accelerano l’ammaloramento delle strade, i cui manti (ormai è evidente) non sono in grado di sostenere simili sollecitazioni. Per loro, adesso, è scattato lo stop.

Divieti

«Non stiamo più concedendo il nullaosta ai mezzi pesanti che attraversano la città di passaggio. Il transito sarà consentito soltanto se funzionale a operazioni da svolgere in città, come il carico e scarico», spiega il comandante della polizia locale Mauro Soru. Va da sé che in caso di inottemperanze, rilevabili anche grazie all’occhio elettronico, scatteranno le sanzioni. «L’obiettivo è quello di garantire tranquillità ai residenti, in attesa dei lavori per risolvere il problema delle strade, a partire da quelli in via Cabras in partenza a giugno», chiarisce Soru.

Boom di multe

Una misura, che non interessa comunque i mezzi del trasporto pubblico, adottata nell’ambito del più ampio piano di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza stradale: dall’inizio dell’anno i vigili hanno contestato 3099 sanzioni per violazione del codice della strada, tra guida in stato di ebbrezza, superamento dei limiti di velocità, sinistri con lesioni gravi. In 27 di questi casi l’infrazione è costata all’automobilista la sospensione della patente, una media di poco superiore alle cinque patenti al mese. Decine le persone trovate senza copertura assicurativa, tre sono quelle sorprese a guidare prive di patente. Numeri troppo elevati, secondo il comandante, specialmente quelli delle patenti sospese. Segno che in troppi sono restii a rispettare le regole. I sinistri che hanno richiesto un intervento sono stati circa trenta: la maggior parte nel centro abitato, specialmente in corrispondenza delle intersezioni, ma anche sulla 554. Positivi invece i dati relativi alla statale 387, dove l’incidentalità si è ridotta: bene l’autovelox come deterrente.

I controlli

«Valutiamo di monitorare la viabilità nelle zone più critiche, dove non vengono rispettati i segnali e i limiti di velocità», conclude Soru. «Non è possibile avere un agente a ogni angolo, ma cercheremo di ottenere miglioramenti». E sempre a proposito di sicurezza, dal prossimo anno scolastico è previsto il ritorno dei “nonni vigile”, per garantire l’entrata e l’uscita dei bambini.

