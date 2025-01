Asfalto a pezzi, sicurezza stradale a rischio 

Via Rosselli e via Don Minzoni, due arterie principali di Quartucciu, sono un vero colabrodo. Voragini trasformate in acquitrini, detriti ovunque e buche profonde che mettono a rischio la sicurezza stradale. Le piogge recenti hanno aggravato la situazione, scavando e riaprendo le crepe dell’asfalto, già segnato da anni di interventi temporanei e mai risolutivi.

I cittadini, preoccupati, segnalano il pericolo crescente: ciclisti e motociclisti rischiano incidenti nelle fosse non transennate e neanche segnalate, mentre le auto subiscono danni alle sospensioni. L’utilizzo di bitume come soluzione d’emergenza non basta più a tamponare il problema. Il Comune pare sia in attesa di dare il via al progetto denominato “l’asse urbano della cultura”: un investimento da oltre 4,2 milioni di euro che consiste nel restyling proprio di via Rosselli (la strada dello shopping quartuccese) e via Don Minzoni fino al confine con Quartu.

