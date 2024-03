Asfalto a pezzi, pozzanghere  e grosse buche 

Le piogge dei giorni scorsi hanno messo in ginocchio alcune lottizzazioni del litorale. Sono quelle dove il nuovo asfalto non è arrivato e dove le enormi voragini si sono trasformate in pozzanghere insuperabili.

È il caso di Santa Luria in via Lago D’Alserio, a pochi passi da Marina Residence dove passare in auto è diventata un’impresa.Stessi problemi anche in via Montecatini: qui le pozze d’acqua creano enormi problemi ai residenti: «Impossibile passare – denunciano -. E quando non piove restano le buche pericolosissime dove non solo si sfasciano le auto ma si rischia di cadere. Speriamo che intervengano così come hanno fatto anche in altre zone del litorale». Per fortuna i lavori di rifacimento dell’asfalto hanno invece risolto le cose in altre strade, dove la situazione era comunque critica, come ad esempio in via S’Oru e Mari anche questa devastata dalle buche.

