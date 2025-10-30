VaiOnline
Sestu.
31 ottobre 2025 alle 00:16

«Asfalto a pezzi in via Sant’Efisio» 

Davanti alle villette con giardini curati, lo sfacelo di un asfalto costellato di buche. Questa la situazione in via sant’Efisio a Sestu, sotto gli occhi di residenti ed automobilisti. E quando piove molto, le buche diventano un pantano. Colpa del traffico intenso, in particolare di mezzi pesanti: infatti di qua ogni giorno passano centinaia di bus dell’Arst, e anche tanti camion e furgoni diretti verso altre zone. «È un problema che abbiamo segnalato più volte», denuncia Simona Orrù, «e non è stato ancora fatto qualcosa». «La strada è distrutta, inoltre lo spazzamento dovrebbe avvenire con maggiore regolarità. Invece è sporca perché dal campo vicino arrivano le erbacce, e rendono anche poco accessibili i parcheggi su un lato», fa notare la consigliera e capogruppo Pd Michela Mura. Dagli uffici comunali si apprende che è stato chiesto un intervento urgente e gli operai dovrebbero entrare in azione appena possibile. (g.l.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

