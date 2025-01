Asfalto a pezzi in via Brasile: «È pericoloso» 

Da quando è stato aperto il nuovo supermarket in via dell’Argine, il traffico nelle vie circostanti è aumentato considerevolmente. Come in via Brasile, dove da anni la strada presenta varie criticità, e con l’aumentare del flusso di auto continua a rovinarsi. A far arrabbiare i residenti, anche la mancata bitumazione di una parte di asfalto in seguito a lavori di allaccio del gas.

«Il manto stradale si sta sfaldando, ci sono pietre dappertutto», spiega Gabriella Murgia, che da tempo chiede lavori di ripristino. «È dal 2017 che segnalo le condizioni disastrose della via e non sono arrivati interventi, ho distrutto le ruote dell’auto a causa delle buche». Fossi profondi, pericolosi soprattutto quando piove e si riempiono d’acqua, ma anche per i motociclisti. «Con lo scooter o in bicicletta rischi di ammazzarti», aggiunge Daniela Portas. «Abbiamo mandato più pec, chiedendo almeno che vengano messi dei rattoppi, perché se si continua a non intervenire il buco diventa una voragine».

RIPRODUZIONE RISERVATA