«Asfalto a pezzi, il Comune intervenga» 

Da diversi anni gli abitanti di via Genova e via Avola, due strade che si incrociano con la centralissima via Matteotti, vicino alla stazione dell’Arst, si lamentano per le pessime condizioni dell’asfalto dovute alle buche larghe e profonde presenti nel manto stradale.ù

La denuncia

«Vivo qui dal 1966 e la situazione non è mai cambiata, non ne possiamo più – sbotta Roberto Fantasia, 57 anni, operaio residente in via Avola –. Tra poco dall’asfalto distrutto e consumato potremo vedere le condotte sotterranee dell’acqua».

L’elenco dei danni provocati dalle buche alle auto dei residenti è parecchio lungo. Per questo, i cittadini nei mesi scorsi hanno persino avviato una raccolta di firme da inviare in Comune per sollecitare un intervento. «Negli ultimi 18 anni la situazione è peggiorata sempre di più. Per fortuna, mia figlia non abita più qui, perché circolare con il passeggino era diventato impossibile», raccontano Angela Maria Frau e suo marito Gianluigi Liscia.

Non sono soli, anche Stefano Melis, elettrauto con attività che ha sede in via Genova, racconta i suoi disagi: «Ho aperto l’attività in questa via ormai 14 anni fa e i problemi del manto stradale si sono aggravati. Anche dopo ripetute segnalazioni e l’intervento dei vigili per effettuare rilevamenti dalla strada in vista dell’apertura del cantiere, i lavori non sono mai iniziati».

Stessi disagi vissuti da Agostino Cadeddu, 49 anni, meccanico, che possiede l’attività commerciale in via Genova: «Solo qualche settimana fa, dopo un’attesa infinita, ci avevano comunicato l’imminente inizio dei lavori che, però, non sono mai cominciati».

La replica

I residenti di via Genova e via Avola non possono far altro che aspettare. Nel frattempo dal Municipio, l’assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco Marcello Serru, interpellato in merito alla questione, dichiara: «Serve avere un po’ di pazienza, i lavori inizieranno».

