Asfalto a pezzi, FdI denuncia: «Seri pericoli» 

Strade dissestate a causa delle radici degli alberi. Un problema conosciuto da chi vive nella zona fra via Cimabue, via Eleonora d’Arborea e via Botticelli, denunciato stavolta dal coordinamento cittadino di FdI.

«A destare preoccupazione sono le radici degli alberi all’interno del cortile della scuola primaria di via Cimabue, che negli anni hanno sollevato e spaccato l’asfalto. Il risultato è un manto stradale compromesso: crepe, dislivelli e tratti impraticabili che ogni giorno mettono a rischio automobilisti, pedoni e ciclisti», si legge nella nota. «Da decenni nessuna amministrazione ha mai seriamente affrontato la questione». Dopo un confronto con gli abitanti del quartiere dal coordinamento di FdI arriva la richiesta di «un sopralluogo tecnico urgente, messa in sicurezza immediata delle aree danneggiate e un piano strutturale di manutenzione che includa anche la gestione del verde pubblico».

