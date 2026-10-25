Asfalto a pezzi addio, in via Sant’Elena  sono partiti i cantieri  

Sono iniziati a Sinnai i lavori, attesissimi, per il rifacimento di via Sant’Elena, fra le più importanti e trafficate strade della periferia.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione con 500mila euro: la strada è stata chiusa per un tratto al traffico dove sono già entrate in azione le ruspe. L’intervento interessa uno dei principali assi di collegamento tra l’abitato e la circonvallazione comunale Nord che, dalla Conad, porta a Bellavista, nel quartiere di Sant’Isidoro. Una strada strategica per la mobilità quotidiana dei residenti, per l’accesso alle campagne e non solo.

Il progetto prevede il rifacimento integrale della carreggiata, del sottofondo, dei sottoservizi, dell’asfalto e della nuova segnaletica. Via libera anche alla realizzazione dei marciapiedi e alla predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica, che sarà completato con un successivo intervento.I lavori che saranno realizzati a lotti per limitare al massimo i disagi, dovrebbero essere completati in sei mesi.

Era da anni che i cittadini chiedevano di rifare l’asfalto di via Sant’Elena, ridotto ormai in pessime condizioni con buche e tagli trasversali. Da qui lo studio del progetto, l’intervento finanziario della Regione, l’appalto e l’inizio dei lavori. Emessa anche una ordinanza sindacale sul traffico, visto che su via Sant’Elena si affacciano anche aziende agricole e altre attività imprenditoriali.

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