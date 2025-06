Asfalti notturni, disagi azzerati 

Sono le 22 esatte di lunedì quando gli operai sistemano le transenne e danno il via ai lavori per il rifacimento del manto stradale, nel primo tratto di viale Colombo, tra la rotatoria all’incrocio con via Marconi e piazza Santa Maria. Subito dopo entrano in azione i mezzi meccanici per la fresatura del vecchio asfalto a cui seguirà la stesura del nuovo bitume.

Debutto positivo

Da ormai due giorni nella strada di accesso alla città, si lavora di notte, dalle 22 alle 6 del mattino, per evitare il traffico delle ore diurne.Tutto va liscio e spedito, tranne ovviamente qualche lamentela per il rumore da parte dei residenti che la mattina si devono alzare presento per andare al lavoro. Si cerca comunque di rispettare le prescrizioni imposte con i lavori più rumorosi concentrati nella prima fase e con la riduzione della velocità dei mezzi o la loro sosta con il motore acceso. Si proseguirà in questo primo tratto fino a sabato.

Il prossimo step

Dopo di che la prossima settimana, dal 19 al 27, si passerà al successivo da piazza Santa Maria alla rotatoria all’incrocio con via San Benedetto Salieri. In questo arco di tempo dalle 19 alle 6 sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in entrambi i lati di viale Colombo tra piazza Santa Maria e la rotatoria Colombo-Salieri e dalle 22 alle 6 chiusura al traffico di viale Colombo nello stesso tratto tra la piazza e la rotatoria per le auto che arrivano in viale Colombo dalla rotatoria.Ma se viale Colombo si prepara a mostrarsi del tutto rinnovata, altre strade e altri quartieri continuano invece a convivere con buche e avvallamenti.

Le strade disastrate

È il caso ad esempio dell’ultimo tratto di via Eleonora d’Arborea, di via Cimabue, Bocaccio e Croce, solo per citarne alcune. In particolare via Eleonora con gli alberi che con le radici hanno sollevato l’asfalto è al limite della praticabilità.«Non fa più a passare» dice Lucia Sarritzu, 75 anni mentre percorre la strada con la motocarrozella, «io credo che sistemare questa strada fosse più urgente di viale Colombo. Basta guardare per rendersi conto dello scempio. E non parliamo delle condizioni di via Manara». Poco più avanti in via Cimabue la situazione cambia di poco: «Ogni tanto vengono, fanno qualche rattoppo e subito dopo l’asfalto frana di nuovo», racconta Antonio Congia della Sariel autoricambi, «la situazione è quella che è eppure qui passano i bus, è una strada molto trafficata».

Via Eleonora d’Arborea

Ma se via Cimabue è inserita nel programma delle prossime strade da asfaltare, poche speranze sembrano esserci invece per l’ultimo tratto di via Eleonora d’Arborea. Qui il problema è ben più grosso: occorre infatti tagliare gli alberi della scuola trovando un sistema per eliminare anche le radici che hanno sollevato l’asfalto. Un procedimento lungo e costoso.

