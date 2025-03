Asfalti e parcheggi, si accendono le ruspe 

Nuovi parcheggi - vicino alla rotatoria del cimitero e nel vico don Minzoni - colata d’asfalto in via della Pace e nuovi marciapiedi in diverse zone della città. Al via i lavori per migliorare la viabilità nel centro urbano di Quartucciu, un appalto da 375mila euro che si somma a quelli dedicati alla riqualificazione di alcune strade di Sant’Isidoro, 130mila, e di altre vie rurali, 200mila. «Continuiamo a investire sulla sicurezza e decoro delle strade cittadine e del territorio extraurbano», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, «cercando di dare risposte anche alla crescente richiesta di spazi per la sosta».

Il cantiere

I lavori sono iniziati nei giorni scorsi in via della Pace, partendo dalla riqualificazione dei marciapiedi. A disposizione ci sono 375mila euro, 300mila finanziati dalla Regione mentre il resto sono risorse investite dal Comune. «Verranno migliorati anche i percorsi pedonali di altre strade», spiega l’assessore Caredda, «oltre via della Pace, si interverrà nei marciapiedi di Borsellino, via Cirenaica, via Giave, e alcuni tratti di via delle Serre: questo ci consentirà di migliorare e mettere in sicurezza una serie di percorsi pedonali molto utilizzati». In via della Pace è prevista anche una colata d’asfalto nel tratto dal cimitero sino all’incrocio con via Quartu.

Riqualificazione strade ma non solo. Nell’appalto sono compresi anche due nuovi spazi per la sosta, con circa trenta parcheggi che saranno tracciati al posto di due aree incolte del centro urbano. «Uno sarà realizzato vicino alla rotatoria del cimitero», spiega Caredda, «e andrà ad ampliare la disponibilità di stalli per i residenti e per chi ogni giorno frequenta la zona». Stesso discorso per l’area parcheggio ricavata nel vico don Minzoni.

Sant’Isidoro

Lavori in corso - e altri in partenza - anche nella strade di Sant’Isidoro. Si va dalla riqualificazione di via delle Mimose, sino a via delle Fragole e delle Orchidee. «In alcuni tratti verrà realizzato il nuovo asfalto, in altri si procederà con i ripristini», sottolinea Caredda. Progetto in realizzazione, con una variante in corso d’opera appena approvata dalla Giunta nei giorni scorsi, necessaria per mettere in sicurezza le strade di Sant’Isidoro - in primis via delle Fragole - dove di recente si è riversato un maggiore traffico a seguito della parziale chiusura della 125. Nuovo asfalto anche in via degli Agrumi, nella parte finale sino al guado - sempre a Sant’Isidoro - che rientra nello stesso finanziamento dove sono comprese la via sterrata Bia ‘e Mara e via 8 Marzo.

