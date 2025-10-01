VaiOnline
Quartucciu.
02 ottobre 2025 alle 00:27

Asfalti e marciapiedi: ok ai lavori 

Via libera al progetto da 600mila euro per migliorare la sicurezza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Presto buche e avvallamenti saranno solo un brutto ricordo a Quartucciu. L’amministrazione comunale ha stanziato i soldi per rifare strade e marciapiedi malandati, con anche l’abbattimento delle barriere architettoniche. La Giunta guidata da Pietro Pisu, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del progetto. Un intervento da 600.000 euro (ma molto probabilmente ulteriori fondi arriveranno dalla Regione). I lavori riguarderanno il rifacimento dell’asfalto precisamente in via delle Serre, via Mogoro, via Cesare Serra, via Giofra, via Selargius e via Abbasanta.

La mappa

«In via delle Serre in precedenza sono già stati realizzati marciapiedi e strisce pedonali», ricorda Caredda, «essendo una strada ad alta densità di traffico, si faranno ulteriori adeguamenti per la sicurezza». Per quanto riguarda i marciapiedi, invece, verranno demoliti e rifatti completamente da zero quelli di via Tabarca, via Monte Spada, via Sarrabus, via Domusnovas e via Abbasanta. I nuovi marciapiedi, nessuno escluso, saranno accessibili a tutti. «Si terrà conto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, tutti devono poter avere gli stessi diritti alla mobilità e nessun marciapiede deve essere inaccessibile», sottolinea l’assessore. Si valuterà anche l’inserimento di attraversamenti pedonali rialzati, in coordinamento con i vigili urbani.

Fondi e tempi

I 600 mila euro stanziati per l’intero intervento in questione sono fondi comunali, ma la Regione sta mettendo a disposizione altri soldi con un bando specifico dedicato proprio al rifacimento di strade e marciapiedi, ai quali Quartucciu sta partecipando. «Se il progetto presentato dalla nostra amministrazione verrà finanziato dalla Regione, i 600 mila euro di fondi comunali saranno destinati ad altre strade», specifica l’assessore, che aggiunge: «Interveniamo sulla viabilità comunale da sette anni, secondo una programmazione annuale. Con l’intervento che ci apprestiamo a portare avanti si garantisce la sicurezza dei cittadini. Inoltre, ci consentirà di valorizzare ancora di più il patrimonio comunale incentivando una maggiore mobilita pedonale». Ora verrà approvato il progetto definitivo-esecutivo. «I lavori dovrebbero partire a inizio 2026, se tutto va come deve andare», conclude Caredda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 