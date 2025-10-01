Asfalti e marciapiedi: ok ai lavori 

Presto buche e avvallamenti saranno solo un brutto ricordo a Quartucciu. L’amministrazione comunale ha stanziato i soldi per rifare strade e marciapiedi malandati, con anche l’abbattimento delle barriere architettoniche. La Giunta guidata da Pietro Pisu, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del progetto. Un intervento da 600.000 euro (ma molto probabilmente ulteriori fondi arriveranno dalla Regione). I lavori riguarderanno il rifacimento dell’asfalto precisamente in via delle Serre, via Mogoro, via Cesare Serra, via Giofra, via Selargius e via Abbasanta.

La mappa

«In via delle Serre in precedenza sono già stati realizzati marciapiedi e strisce pedonali», ricorda Caredda, «essendo una strada ad alta densità di traffico, si faranno ulteriori adeguamenti per la sicurezza». Per quanto riguarda i marciapiedi, invece, verranno demoliti e rifatti completamente da zero quelli di via Tabarca, via Monte Spada, via Sarrabus, via Domusnovas e via Abbasanta. I nuovi marciapiedi, nessuno escluso, saranno accessibili a tutti. «Si terrà conto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, tutti devono poter avere gli stessi diritti alla mobilità e nessun marciapiede deve essere inaccessibile», sottolinea l’assessore. Si valuterà anche l’inserimento di attraversamenti pedonali rialzati, in coordinamento con i vigili urbani.

Fondi e tempi

I 600 mila euro stanziati per l’intero intervento in questione sono fondi comunali, ma la Regione sta mettendo a disposizione altri soldi con un bando specifico dedicato proprio al rifacimento di strade e marciapiedi, ai quali Quartucciu sta partecipando. «Se il progetto presentato dalla nostra amministrazione verrà finanziato dalla Regione, i 600 mila euro di fondi comunali saranno destinati ad altre strade», specifica l’assessore, che aggiunge: «Interveniamo sulla viabilità comunale da sette anni, secondo una programmazione annuale. Con l’intervento che ci apprestiamo a portare avanti si garantisce la sicurezza dei cittadini. Inoltre, ci consentirà di valorizzare ancora di più il patrimonio comunale incentivando una maggiore mobilita pedonale». Ora verrà approvato il progetto definitivo-esecutivo. «I lavori dovrebbero partire a inizio 2026, se tutto va come deve andare», conclude Caredda.

