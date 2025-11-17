VaiOnline
Selargius
18 novembre 2025 alle 00:30

Asfalti da rifare a Santa Lucia,  divieti alle auto 

Nuova colata d’asfalto nella borgata Santa Lucia di Selargius. Dopo via Vienna rifatta a nuovo di recente, il cantiere per la manutenzione delle strade cittadine si concentra nelle vie Deledda, Ciusa e nella piazza Giovanni XXIII. Cinque giorni di lavori e nuove regole nella viabilità decise dalla Polizia locale per consentire gli interventi: da ieri sino al 21 novembre - come riporta l’ordinanza - è in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 18.

Interventi attesi da tempo nel quartiere selargino: alcuni mesi fa era stata fatta anche una petizione firmata da un gruppo di residenti che chiedevano maggior decoro e sicurezza nelle strade e nei percorsi pedonali della borgata dove si alternano buche e dislivelli. In via Ciusa in primis, ma anche in via Deledda e a ridosso della piazza a due passi dal centro dei salesiani e dei campi sportivi della zona. Disagi che - dopo questo cantiere - verranno eliminati.

