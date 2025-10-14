Asfalti a pezzi a S’Oru e Mari «Adesso basta» 

La via principale era stata asfaltata e rimessa in sesto qualche tempo fa, ma l’ultimo tratto di via S’Oru e Mari, lungo la costa, dietro quello che fu l’hotel Setar, continua a trovarsi in condizioni critiche.

Buche e fango sono il tratto distintivo, tanto che i residenti fanno fatica a raggiungere le loro case. La situazione critica è stata messa nero su bianco in una nota degli abitanti della zona che denunciano come «la condizione dell’ultimo tratto di via S’Oru e Mari rende difficoltoso arrivare alle nostre abitazioni e quella è purtroppo l’unica possibilità di accesso». Inoltre, «il tratto di strada compreso tra via Madonna di Campiglio e via Stresa, mai asfaltato, ciottoloso e spesso coperto da banchi di alghe, si è ridotto con il tempo a una stretta strisce di terra, sia per la continua erosione del mare, sia per la presenza di piante di varia natura che si estendono lungo la strada, sottraendo ulteriore spazio al passaggio dei veicoli: basta una mareggiata un po’ più impetuosa per creare pericoli per noi residenti e per chiunque vi transiti».

Detto questo, «c’è da considerare anche la condizione pessima di alcune strade che collegano la provinciale a questo tratto di via S’Oru e Mari come via Montecatini, cosparse di buche anche profonde che quando piove si riempiono d’acqua che poi il terreno non riesce ad assorbire. E inoltre nell’ultimo tratto di via Montecatini non c’è nemmeno l’illuminazione. Speriamo», concludono, «e chiediamo che si faccia finalmente qualcosa per eliminare questi disagi».

