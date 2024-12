Asfaltati 53 chilometri di strade 

Cinquantatré chilometri fatti e nove milioni circa investiti sinora. È il bilancio dei nuovi asfalti in città negli ultimi quattro anni, un piano messo in campo dall’attuale amministrazione comunale sul fronte della manutenzione della viabilità cittadina, lì dove si concentrava da anni il problema storico delle buche e delle voragini lamentato da residenti e automobilisti di passaggio. «Le arterie principali sono state asfaltate, in città così come nel territorio extraurbano», commenta soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti annunciando i cantieri per il prossimo anno, da via Sant’Antonio a via Cimabue. Sino a viale Colombo dove il restyling a parte da 1 milione e mezzo slitta a data da destinarsi causa lavori Enel ancora in corso.

La lista

Decine le strade messe in sicurezza dal 2021 ad oggi. La lista è lunga e comprende si il centro urbano che il litorale: da via Brigata Sassari e via Marconi a via Marco Polo, da via Porcu e via Polonia a via dei Nasturzi e via Mar Tirreno, per citarne alcune. «Una priorità per il sindaco e tutta l’amministrazione sin da inizio mandato», dice l’assessore Conti, «e dopo quattro anni i risultano si vedono: tante strade sistemate, e meno lamentele da parte dei cittadini che giustamente chiedevano una manutenzione urgente». Primo e secondo lotto completati. «Praticamente anche il terzo», sottolinea l’esponente della Giunta Milia, «manca solo via Scoa Moentis che ha richiesto un progetto a parte per asfalto ma anche sottoservizi visto che si trattando una zona che periodicamente si allaga: quella strada va realizzata ex novo”, spiega, “e sarà in futuro l’arteria dove graviterà il traffico legato al mercatino e allo stadio, quindi merita un intervento strutturato».

I programmi

Il prossimo anno sarà il turno di altre strade. «Avevamo già in programma per settembre la manutenzione di via Sant’Antonio, purtroppo i cantieri Enel e Abbanoa ci hanno impedito di lavorare», spiega Conti. «Stessa situazione per via don Giordi, dove sono in corso alcuni interventi nelle fognature, appena finiscono interverremo nel primo tratto», assicura. «E poi c’è via San Giovanni, anche qui il nuovo asfalto è da completare ma siamo fermi sempre per lo stesso motivo». Rientrano nel quarto lotto anche via De Gasperi, e via Cimabue dove era stato fatto un intervento tampone.

Viale Colombo

Nove milioni circa spesi, altri due da investire nel 2025. Con 1 milione e mezzo dedicato alla rinascita di viale Colombo, la via del mare e dello shopping cittadino. «I lavori sarebbero dovuti partire a settembre, ma sino a quando non finiranno i cantieri dell’Enel non possiamo iniziare», ribadisce l’assessore. «Vorremo intervenire prima del via al restyling di viale Marconi da parte della Città metropolitana, ma al momento non ci hanno dato delle date precise quindi è impossibile programmare».

Non solo strade: in questi giorni è partito anche l’atteso piano delle manutenzioni dei marciapiedi da 40mila euro circa. «Si è iniziato da via Dante, per poi proseguire nei tratti che presentano le maggiori criticità nel resto del centro urbano».

RIPRODUZIONE RISERVATA