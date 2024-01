«Asfaltate via Santa Maria Chiara Basta con le strade di serie B»  

L'asfalto nuovo? Per molti ma non per tutti. In via Riva Villasanta è stato da poco rifatto il manto stradale. Non altrettanto è avvenuto in altre importanti arterie del centro storico pirrese, come via Santa Maria Chiara e via Balilla, dove il bitume lo si attende (invano) da tanti anni. Il paradosso, denunciano in coro i residenti, è che il tratto di via Riva Villasanta appena risistemato non era messo poi così male, specialmente se paragonato ad altre strade che si dipanano da piazza Italia, dove abbondano buche, dossi, gradini laterali, tombini scoperti e vere e proprie trincee che rappresentano una quotidiana minaccia per l'incolumità degli automobilisti e anche dei malcapitati pedoni.

«Ho dovuto soccorrere una donna caduta mentre attraversava sulle strisce», racconta Corrado Sanna, 57 anni, titolare della copisteria di via Balilla, «ho segnalato l'episodio alla Polizia municipale e dopo qualche tempo la buca in questione è stata rattoppata. L'asfalto è in condizioni pietose. A mia memoria l'ultimo intervento di ripristino risale a vent'anni fa. Da allora abbiamo visto solo rattoppi su rattoppi». A lamentarsi sono in tanti. «Abito a Pirri da una vita, non se ne può più. Ho fatto un sacco di segnalazioni anche per via Santa Rosalia, ma senza esito», si sfoga Lorenzo Iezzi, 62 anni.

Il recente intervento di ripristino del manto stradale ha riguardato via Riva Villasanta, dalla zona di via dei Grilli a piazza Italia (asfaltata a metà ). Tutte le traverse (in primis le vie Cuoco, Pepe, Famagosta, Pontida) e le parallele (via Fratelli Bandiera) sono state ignorate. «L'auspicio è che si completi l'opera», sospira Pier Paolo Cannas, 56 anni, proprietario di una tintoria, «le cadute sono all'ordine del giorno. I vecchi rattoppi saltano e quando piove le buche si riempiono d'acqua. Siamo stati dimenticati».

