Ascot nel caos fra file e ricette 

C’è chi aspetta su una seggiolina da mare, chi si porta l’acqua e soprattutto una buona dose di pazienza. Davanti alla porta dell’ambulatorio Ascot di via Pira le attese sono sempre lunghe e, con il caldo di questi giorni, diventano ancora più pesanti. La Asl 5 proprio per snellire i tempi ha attivato un modo più semplice per richiedere il rinnovo delle prescrizioni dei farmaci. Un sistema che però, almeno in questa fase, non avrebbe risolto i problemi degli utenti. «Devo sottopormi ugualmente alla visita e quindi fare la fila» è la lamentela ripetuta da alcuni pazienti cronici.

La novità

Il nuovo sistema, adottato da pochi giorni, è sperimentale ed è rivolto ai pazienti con patologie croniche che devono richiedere la ripetizione di prescrizioni già ricevute in precedenza (senza modifiche). «Potranno compilare il modulo “Richiesta rinnovo prescrizione”, disponibile sul sito www.asl5oristano.it nelle sezioni, e poi inviarlo all’indirizzomail prescrizionicdc.oristano@asloristano.it» precisano dall’azienda. Oltre ai dati anagrafici del paziente, dovranno essere indicati i farmaci, il dosaggio, il numero di confezioni richieste, l’eventuale codice di esenzione ticket. «La ricetta sarà scaricabile in ogni caso dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ma si potrà richiederne anche l’invio via mail oppure la consegna allo sportello della Casa della comunità». Inoltre c’è la possibilità di rivolgersi direttamente al personale della struttura di via Pira, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 10 per richiedere il modulo. «Una volta a regime, speriamo che questo sistema consenta ai pazienti cronici di non fare più lunghe file per la prescrizione - sostiene la direttrice della Asl 5 Grazia Cattina - e che si riducano i tempi di attesa per i pazienti che avessero la necessità effettiva di una visita».

I disagi

Il giorno dopo l’attivazione del nuovo sistema, ecco i primi problemi. «Io e altri utenti dopo aver inviato il modulo per il rinnovo delle ricette – osserva Simone Giovanni Scintu – siamo stati contattati telefonicamente dal personale della Casa della comunità per essere informati che la richiesta non può essere accolta senza una visita dal medico dell’Ascot». La chiamata ha raggelato i pazienti che speravano di poter ottenere la ricetta solo inviando una mail. «Le nostre prescrizioni per terapie croniche da anni sono presenti nel fascicolo sanitario, firmate dai rispettivi medici – sostiene - pensavamo che sarebbe stato sufficiente richiedere il rinnovo di quella terapia che non è stata modificata». La Asl ricorda che almeno una prima visita è necessaria, anche perché il medico non può assumersi la responsabilità di prescrivere farmaci senza conoscere la storia del paziente. «Il rischio però è che gli ambulatori continuino a essere intasati anche a causa delle prime visite, con ulteriori disagi per operatori e utenti» denuncia Scintu. I cittadini chiedono maggiore chiarezza, e anche Giampaolo Lilliu, dell’associazione Ex esposti amianto, evidenzia «l’estrema burocrazia del sistema fra moduli da compilare, mail da inviare - sottolinea – per gli anziani non è sempre facile. Ci auguriamo che il sistema venga affinato così da poter dare i risultati auspicati».

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