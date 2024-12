Ascot in scadenza, ottomila a Macomer senza un medico 

L’ambulatorio della guardia medica di Macomer sarà regolarmente operativo, ma solo dalle 20 del primo gennaio alle otto del giorno successivo. L'ambulatorio rimane quindi chiuso la notte di San Silvestro e anche il giorno dopo. I pazienti che avessero necessità potranno fare riferimento all’ambulatorio di guardia medica di Borore e per le emergenze al servizio del 118. Il problema per Macomer, tuttavia, non è solo la guardia medica, ma l'insieme dei servizi sanitari. Oggi, infatti, scade il contratto dei medici dell'Ascot. Dal 2 gennaio, ottomila pazienti rischiano di rimanere senza l'assistenza sanitaria. La situazione è stata annunciata dalla direzione del Distretto Sanitario al Comune di Macomer.

«Siamo al corrente di questa situazione - dice Maria Luisa Muzzu, assessora e vice sindaco - il problema riguarda non soltanto Macomer, ma l'intera Isola. Dopo il 2 gennaio il servizio Ascot sarà garantito in proroga ma il problema resta visto che non sono sufficienti i medici che vi prestano servizio». Anche se il presidio sanitario avviato dalla Asl, in collaborazione col Comune, che comprende Ascot e guardia medica, garantisce il servizio sanitario 24 ore su 24, è difficile far fronte alla richiesta di circa 8mila pazienti, provenienti anche dai centri vicini, che non dispongono più del medico di base. Nell'ambulatorio di viale Piemonte si formano lunghe code, anche con un centinaio di pazienti in attesa, tra cui molti anziani, costretti ad aspettare il loro turno anche quattro o cinque ore e spesso poi mandati via per la fine dell'orario delle visite.

RIPRODUZIONE RISERVATA