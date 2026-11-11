SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Terralba
11 novembre 2026 alle 01:06

Ascot, fine incarico per un medico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alla cronica mancanza di medici di base nel Terralbese, si aggiunge ora un’altra notizia non confortante per le migliaia di pazienti che usufruiscono dell’Ascot. Come conferma anche Alessandro Rosas, portavoce del Comitato terralbese, il medico Ruben Ganassi ha concluso il suo incarico. «Speriamo di rivederlo in futuro- afferma Rosas- magari a Terralba o in un paese vicino. Questo significa che la situazione resta sempre più critica per tante famiglie che da tempo fanno i conti con la difficoltà di trovare un medico di riferimento».

Rosas ricorda, ancora una volta, la natura del servizio. «Gli Ascot sono nati per l’emergenza dovuta alla mancanza di medici di medicina generale e svolto in forma temporanea, non permanente». Un servizio nato, dunque, come risposta tampone a un’emergenza che invece non accenna a rientrare, in quanto la carenza di medici di base continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini, costretti a rivolgersi all’Ascot per visite, ricette e continuità assistenziale. L’addio del dottor Ganassi lascia così un altro vuoto che si farà sentire, soprattutto per chi in questi mesi aveva trovato in lui un punto di riferimento umano e professionale. Nella sua lettera di saluto, lo stesso Ganassi scrive ai pazienti: «Vi saluto e vi ringrazio per la pazienza, per il tempo atteso e per quello perso, per la comprensione, per la condivisione e per la fiducia». Parole che raccontano il legame nato tra medico e comunità, e che lasciano aperta la speranza di un suo ritorno nel territorio. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Il delitto di Palau.

«Non odio ma voglio giustizia»

l Busia
Il fatto

Due giovani finiscono in cella con l’accusa di tentato omicidio

Secondo gli investigatori Giorgio Argiolas avrebbe premuto il grilletto 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Il padre di Cinzia: «Non odio ma giustizia»

Emanuele Ragnedda nell’Aula della Corte d’Assise: «Non doveva succedere, mi sono difeso» 
Andrea Busia
Regione

«Sei sardi su dieci usano l’intelligenza artificiale»

I cittadini si rivolgono all’AI per accedere con più facilità ai servizi pubblici 
Confartigianato: «I rialzi continui riducono la competitività e rendono più difficili gli investimenti»

Energia, artigiani in grave difficoltà

Il report: «Aumenti del 50%, per ogni azienda 40mila euro di costi aggiuntivi» 
Massimiliano Rais
Il dibattito

Manovra, alta tensione sulle banche

Commissioni Bilancio, l’Abi: «Dubbi sulla costituzionalità del prelievo mirato» 