Ascot di Macomer, code e disagi 

Sono migliaia i residenti che ormai da tempo hanno perso il medico di famiglia e che anche per le prestazioni più banali devono ricorrere all'Ascot, con l'ambulatorio accorpato assieme alla guardia medica, nei locali di viale Piemonte, al centro della cittadina. In questi mesi i disagi non sono mancati. Anzi, si sta in coda per ore per una visita, ma anche per avere una ricetta. Tanti problemi, mentre il malcontento e la protesta dilaga, per chi non ha il medico di base. Di fatto, da qualche tempo, nell'ambulatorio Ascot di viale Piemonte a Macomer la situazione è diventata insostenibile. E ora si parla di una grande manifestazione di protesta

Le carenze

Un solo medico deve far fronte a un immenso lavoro, quindi soddisfare le richieste di oltre sessanta, a volte diventano un centinaio, di pazienti al giorno. Disagi triplicati per gli anziani, ma soprattutto per le persone sofferenti, anche con patologie gravi, costretti ad aspettare il loro turno, in certi casi quattro o cinque ore e spesso mandati via per il termine dell'orario visite. Non ha risolto il problema il servizio di raccolta in una cassetta delle richiesta ricette. Dopo tre settimane, infatti, le domande rimangono inevase. Nel presidio sanitario avviato dalla Asl in collaborazione col Comune, che comprende Ascot e guardia medica, servizio 24 ore su 24, è difficile far fronte alla richiesta di circa 8mila pazienti, provenienti anche dai centri vicini, che non dispongono più del medico di base. Diventa quasi impossibile anche richiedere un certificato di invalidità civile o Inps. Qualcuno suggerisce di rivolgersi alla guardia medica. Questa, nonostante si trovi nello stesso edificio di viale Piemonte, può fare solo ricette per un farmaco urgente, ma non può sostituirsi al servizio Ascot giornaliero e prescrivere farmaci per malattie croniche.

La protesta

«Un problema per il quale ancora non si trova una soluzione. C'è una situazione di caos ovunque – dice Francesco Nieddu, presidente del Comitato per la Tutela della Salute del Marghine – non si riesce a trovare una via d'uscita. Nel Poliambulatorio di Nuraghe Ruju ora riemerge il problema del reparto dialisi, con diversi infermieri che lasciano per essere collocati in pensione e ancora non sostituiti. C'è un insieme di problemi che se non risolti, rischiano veramente di generare il collasso sanitario in tutto il territorio. Problemi non più rinviabili. Affronteremo nei prossimi giorni tutta la situazione. Stiamo pensando di organizzare anche una grande manifestazione».

