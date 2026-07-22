«Ascot da migliorare: visite a domicilio per fragili e anziani» 

«Nel 2026 la tecnologia potrebbe aiutare molto questa sanità malata eppure non accade. Le persone anziane che non stanno in piedi all’Ascot non dovrebbero proprio andarci e invece passano ore in fila fuori dalla porta. Non lo posso accettare». Laura Dessì, 55 anni, è fondatrice (insieme a Elena Caddeo) di Unisal Uras che segue anche San Nicolo d’Arcidano, l’ultimo nato tra i comitati in difesa della salute nell’Oristanese.

C’era bisogno di un altro comitato?

«Assolutamente sì, servivano più informazioni e, a un mese dalla nostra nascita, abbiamo già raggiunto dei risultati e instaurato un filo diretto con la Asl di Oristano».

Com’è il rapporto con la direttrice Grazia Cattina?

«Diciamo che all’inizio noi siamo entrate un po’ a gamba tesa, ma dopo due settimane senza neppure un medico in paese eravamo esasperate: io ho detto che la sanità era morta e lei se l’è presa».

Ora va meglio?

«Sì, ci sono rispetto e collaborazione. La direttrice ascolta, ci ha assicurato di leggere tutto quel che riceve anche se non nell’immediato. Solo che quando qualcuno ha bisogno non si può aspettare».

Diceva dei risultati ottenuti.

«Il primo sicuramente è stato il ripristino del servizio Ascot dal primo luglio dopo la fiaccolata del 26 giugno: siamo partiti con due medici nuovi e ora si è aggiunto il terzo che è un medico in pensione».

La fiaccolata era stata seguita dalle polemiche.

«C’era stato chi aveva detto di restare a casa, non va bene».

Il comitato è nato il 16 giugno, ora quanti siete?

«Sulla chat 169, sul gruppo Facebook 247».

Tre priorità del comitato.

«L’Ascot, sempre: ci sono tre medici e ognuno ha un modo di operare diverso tanto che c’è chi riceve 30 pazienti, chi 20 e chi 60. Vorremmo che il metodo fosse uniformato, che ci fossero delle linee guida».

Per esempio, come?

«Con un’agenda. Ci siamo offerte volontarie di compilare un foglio excel nel quale segnare gli appuntamenti, basta che ci dicano quanti pazienti vogliono alla settimana e noi li dividiamo».

Cosa vi hanno detto?

«Ancora nulla».

Seconda priorità?

«Estendere gli orari, ora abbiamo tre turni da 4 ore. Poi, se ci va bene, c’è la Guardia medica che però spesso è chiusa».

La terza?

«Le visite a domicilio per anziani e persone allettate. L’altra mattina c’era una signora col deambulatore in attesa, sotto il sole, non è giusto. Dov’è la telemedicina?».

Avete fini poltici?

«Assolutamente no».

Com’è il rapporto con i Comuni di Uras e Arcidano?

«Al commissario di Uras ho inviato tre pec per chiedere un incontro ma non ho ricevuto risposta. Con il sindaco di Arcidano nessun rapporto».

Qualcuno vi sta boicottando?

«Si».

Chi?

«Non lo dico, ma si tratta di questioni personali-politiche che dovrebbero essere lasciate da parte soprattutto in un momento storico come questo».

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