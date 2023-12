Ascot chiuso senza preavviso, disagi e proteste dei pazienti 

I cittadini di Terralba sono rimasti sconcertati giovedì scorso quando si sono ritrovati senza l’assistenza medica: l’ambulatorio straordinario di comunità era chiuso. E così in quello che sarebbe dovuto essere un giorno normale per l’accesso alle cure mediche, gli utenti sono stati privati di servizi essenziali senza aver ricevuto alcuna comunicazione. Puntuali le proteste e le lamentele dei cittadini tanto più che qualche giorno prima persino il sindaco Sandro Pili aveva comunicato che «il turno di giovedì 7 dicembre dell’Ascot di Terralba sarà dalle 14 alle 19». Evidentemente anche al primo cittadino non era stato comunicato che nei prefestivi l’Ascot non è operativo. Di fatto i più penalizzati sono stati i pazienti che sono rimasti fuori ad aspettare inutilmente. Questa situazione ha generato una serie di disagi per i residenti di Terralba, molti cittadini hanno espresso la propria indignazione anche sui social. «Chi aveva il dovere di avvertire i cittadini forse si è dimenticato di farlo – ha scritto l’ex sindaco Gesuino Loi – Inoltre per il futuro sarebbe opportuno che in caso di festività infrasettimanale, l’apertura dell’Ascot venisse spostata in modo da garantire almeno i giorni di assistenza medica». Anche la consigliera comunale Loredana Sanna ha criticato l’accaduto «oltre al danno anche la beffa. Ambulatorio chiuso senza preavviso».

