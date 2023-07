«Ascolto e confronto come metodo» 

«Sarebbe ipocrita non manifestare grossa soddisfazione per l’esito del governance poll pubblicato ieri da “Il sole 24 ore”, pur nella consapevolezza della situazione economico sociale che abbiamo ereditato e con la quale ci siamo dovuti raffrontare sin dal giorno dell’insediamento».

Inizia così l’analisi del primo cittadino di Carbonia Pietro Morittu che, secondo la tradizionale rilevazione del consenso degli amministratori locali, risulta il più apprezzato in Sardegna e al dodicesimo posto nella classifica nazionale. A guardar bene i dati, rispetto alle elezioni del 2021 si registra una perdita del 7,3 per cento , passando dal 65,8 per cento di allora al 58,5 di oggi di oggi: «È un fatto fisiologico – afferma ancora Morittu – che nei primi anni di mandato, soprattutto per coloro che hanno raggiunto un risultato superiore al 60 per cento, ci sia un momento di assestamento. Va constatato però che dopo quasi due anni ben oltre la metà della cittadinanza apprezza il lavoro che quotidianamente stiamo svolgendo». Sollecitato a individuare quali possono essere le positività percepite dai cittadini, il sindaco non ha dubbi: «Il primo anno ci siamo impegnati a recuperare una grave situazione finanziaria che aveva compromesso anche le esperienze passate. Dopo di che ci siamo dedicati alla presa in carico di progetti utili per poter beneficiare delle risorse per la ripresa e il recupero della nostra città, programmando decine di milioni di euro di lavori per i prossimi anni. Ora ci dedichiamo a cercare le risorse utili a rendere Carbonia più decorosa e vivibile».

Il lavoro politico

Morittu poi non trascura un altro fattore: «Il lavoro politico più impegnativo e sfidante è stato quello di ricostruire le relazioni con sindache e sindaci del territorio per proseguire insieme verso obiettivi comuni». L'esponente Pd alla guida della città, però, non è di certo ingenuo e non si fa ammaliare dalle rilevazioni: «I cittadini smetteranno di apprezzare il nostro lavoro nel momento in cui non daremo più gambe alle loro esigenze. Per questo l’ascolto e il confronto rimangono strumenti che non metteremo mai da parte ma che anzi cercheremo di sviluppare sempre di più nel futuro». E dato che di futuro si parla, come proseguirà concretamente il disegno di miglioramento della città? «Innanzitutto abbiamo il dovere di realizzare nei tempi previsti i tanti progetti in campo e nel contempo ne dovremmo creare di nuovi. Altra cosa fondamentale sarà poi far sì che le opere realizzate non rimangano sterili opere ma diventino fucina di crescita e laboratorio di continuo e costante sviluppo».

