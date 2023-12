«Ascoltate i vostri ragazzi» 

L’omicidio di Giulia Cecchettin ha lasciato un segno profondo. La 5B del liceo scientifico Leonardo Da Vinci nei giorni scorsi è scesa in piazza insieme agli altri studenti. Per manifestare contro la violenza sulle donne, non solo quella fisica. Mille sfaccettature di umiliazione. «Parliamo spesso di questo fenomeno. Della storia di Giulia, mi ha colpito la tragicità dell'evento, ha toccato tutti noi. È un pericolo che potrebbe correre qualsiasi donna di qualsiasi età. E credo sia importante che se ne parli in qualsiasi contesto sia familiare che scolastico che pubblico». Alcuni di loro hanno visto con i propri occhi episodi subito ricollegato alla violenza, fisica, verbale o psicologica, verso amici o conoscenti. Tra loro, c’è chi si è proprio preso la responsabilità di tendere una mano a chi era in difficoltà. Sono indignati, anche spaventati. Spesso vedono gli alunni girarsi dall’altra parte. Eppure loro drizzano le antenne.

Le regole

«Bisogna intervenire sulle leggi – dice Simone Pendugiu – spesso si è scoperto che le donne vittime di femminicidio avevano già denunciato, però non ci sono misure che limitano fortemente questo atteggiamento da parte degli uomini. Le regole, come il divieto di avvicinamento, ci sono ma spesso vengono infrante con facilità». Sui ragazzi sono puntati i riflettori della speranza per il futuro, ma dovranno certamente essere accompagnati dagli adulti e dalle istituzioni.

L’esperta

La psicologa, psicoterapeuta e sessuologa del consultorio familiare della Asl Ogliastra, Daniela Arangino, è in prima linea: «Tutti possiamo e dobbiamo voler essere determinanti. Istituzioni sanitarie, scolastiche, famiglie, associazioni sportive e del terzo settore. I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, accolti nelle proprie esigenze di crescita e valorizzati nelle proprie peculiarità e fragilità, vanno accompagnati in un percorso di alfabetizzazione emotiva che è un processo educativo continuo e permanente». Farsi ascoltare è il primo passo: «Il Servizio consultoriale della Asl Ogliastra cura questo aspetto anche in occasione dei corsi di accompagnamento alla nascita fornendo indicazioni e spunti di riflessione ai futuri genitori. Approfondiamo il concetto di consenso, per sostenere il diritto di ognuno a far rispettare il proprio spazio e riconoscere lo spazio altrui». E scuola e famiglia cosa possono fare? «I giovani hanno bisogno di competenze emotive che sono indispensabili per compiere delle scelte riguardo se stessi e le relazioni, per cogliere, valutare e gestire le proprie emozioni e quelle altrui in un’ottica di rispetto e reciprocità. Famiglia e scuola devono assumere una posizione di ascolto attivo, non giudicante ed allo stesso tempo formativo. Per ridare dignità ai sentimenti occorre prendersi cura delle parole: delle parole sussurrate che parlano il linguaggio dell’empatia, della condivisione, del rispetto, del consenso».

