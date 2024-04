Ascoltate e annusate: questa musica profuma di vaniglia 

«La musica è il profumo dell’universo», scriveva Giuseppe Mazzini. Due mondi apparentemente distinti, ma in realtà accomunati da molti aspetti affascinanti: suoni e odori condividono una dimensione aerea ed evocativa, tanto vivida quanto ineffabile. Venerdì alle 19 arriva a Cagliari uno spettacolo che avrà come tema proprio il connubio tra profumo e musica.

Si intitola “Perfumum, 7 essenze in musica”, il concerto in scena a Palazzo Siotto, nato dall’incontro tra l’arte profumiera di Lucia Dessy e la musica del compositore Stefano Guzzetti: 7 è il numero che caratterizza questo incontro tra le due arti protagoniste della serata: 7 composizioni musicali appositamente scritte per 7 note olfattive, accuratamente scelte da Lucia Dessy nel suo atelier di profumi. Ogni spettatore riceverà un kit di degustazione olfattiva contenente sette essenze, ognuna delle quali raccontata da cenni storici e curiosità, che anticiperà l’esecuzione del brano musicale che ne è stato ispirato e suggestionato. Mandarino, vaniglia, bergamotto e altre essenze saranno protagoniste di un’esperienza multisensoriale in cui i sensi – l’olfatto e l’udito – si confondono con il ricordo e la memoria in un’atmosfera musicale rarefatta ed evocativa.

«Abbiamo ideato lo spettacolo tempo fa, con la curiosità di indagare e approfondire le possibilità espressive della musica associata ad un altro senso», spiega Guzzetti, «ci capita già nel quotidiano, senza che neanche ce ne rendiamo conto, di associare profumi a ricordi, musiche ad emozioni, colori a sensazioni. Noi abbiamo solo pensato di farlo dal vivo».

Un incontro fortunato quello tra i due cagliaritani Dessy e Guzzetti: lei laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per poi seguire la sua passione e curiosità per il mondo dei profumi e degli odori alla Scuola di Versailles, Francia, e lui, con oltre 35 milioni di ascolti su tutte le piattaforme di streaming, scrittore e produttore di musica, ma anche di colonne sonore per film e qualunque cosa possa essere intesa come immagine in movimento.

