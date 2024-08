Ascoltata la madre di Ruocco 

BERGAMO. Nuova giornata di interrogatori ieri al comando provinciale dei carabinieri per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d’Isola.

Dopo che martedì erano stati risentiti dagli inquirenti i genitori della vittima e il giorno prima la sorella, il fratello e il cognato, ieri mattina è stata convocata la mamma del compagno Sergio Ruocco: Maria Rosa Sabadini è giunta al comando alle 9,30 e ne è uscita - senza fermarsi a parlare con i cronisti - tre ore più tardi. Nel pomeriggio sono stati convocati gli zii paterni di Sharon, che non erano ancora stati sentiti. Nessuno di loro è indagato e sono stati tutti sentiti, a partire dal compagno Sergio, come “persone informate sui fatti” e dunque senza la necessità di essere accompagnati da un avvocato.

Tra le persone interrogate dai carabinieri, in questo caso per due volte, c’è anche un residente di via Castegnate, che inizialmente aveva riferito che al momento del delitto stava dormendo. È però spuntato il video di una telecamera che lo ha ripreso sul balcone a fumare mentre passava la persona in bicicletta che potrebbe dare informazioni preziose sul delitto. Quando i militari glielo hanno fatto notare, ha risposto di non ricordare. Sul fronte investigativo c’è intanto anche attesa per le analisi dei carabinieri dei Ris: l’ottimismo però è poco, visto che l'aggressione mortale a Sharon è stata molto rapida - con quattro coltellate, tre nella schiena e una nel torace, che non le hanno lasciato il tempo di difendersi - tanto che probabilmente l’assassino non ha lasciato il suo Dna sulla trentatreenne o sui suoi abiti.

E ieri a Terno d’Isola è comparsa una lettera anonima, scritta a mano con una penna blu, e appesa in via Castegnate, proprio nel punto in cui è stata uccisa Sharon. “Caino è chiunque non parli, chiunque non dica la verità. Nessuno può riportarcela indietro ma qualcuno può dare una spiegazione a tutto ciò - si legge nella lettera - Non siate complici di questa brutalità: Sharon è figlia di tutti, è una parte della nostra vita. Chi sa non volga le spalle, non si nasconda, ma abbia il coraggio di dare giustizia a una vita”. La lettera è scritta su un foglio A4 inserito in una busta in plastica e affissa al muretto vicino ai mazzi di fiori presenti da tempo.

