Ascensori sulla ferrovia: c’è la svolta 

Conto alla rovescia per l’entrata in esercizio degli ascensori installati su una passerella pedonale sopra la linea ferroviaria e fermi da anni. A Serramanna, l’atto firmato dal capo dell’Area tecnica del Comune che «aggiudica all’operatore economico Kone spa il servizio biennale di manutenzione degli impianti comunali di sollevamento», rappresenta il tassello decisivo per risolvere l’annoso pantano burocratico.

La novità

«Gli ascensori non sono ancora aperti ma dopo il sopralluogo con l’Arst, l’azienda dei trasporti che garantirà la funzione di direzione di esercizio, e la Kone, la società che curerà la manutenzione degli impianti, ci siamo quasi», assicura il sindaco Gabriele Littera, «manca solo il nulla osta dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali». Insomma: l’isolamento lamentato dai residenti della parte ovest del paese tagliata in due dal doppio binario, sembra davvero per finire. A tutto vantaggio delle persone anziane e non automunite, che ripongono negli ascensori realizzati tra via Piave e via Jugoslavia, a fianco delle rampe pedonali sospese che consentono di superare la linea ferroviaria, le speranze di spostarsi liberamente da una parte all’altra dei binari dopo la chiusura definitiva, nel 2024, dei tre passaggi a livello, sostituiti dal tunnel carraio e sottopassi pedonale e ciclabile ritenuti però poco agevoli per le persone anziane e con difficoltà di deambulazione.

L’iter

Le opere erano state formalmente consegnate al Comune alla fine del 2024 nel quadro di un accordo tra Rete Ferroviaria Italiana (la società che ha realizzato i lavori di raddoppio della linea ferroviaria) e l’Ente. Tunnel e sottopassi erano stati quindi aperti a dicembre del 2024, ma a restare al palo era stata la passerella pedonale sospesa, perché il Comune di Serramanna non disponeva della figura professionale di responsabile di esercizio, necessarie per mettere in servizio i due ascensori.

Il lungo stop

«Gli ascensori pubblici sono considerati alla stregua di un mezzo di trasporto, parificato alle funivie o seggiovie e non disponendo nel nostro organico di figure professionali del genere, siamo ricorsi ad un accordo con l’Arst che metterà a disposizione due ingegneri che avranno la funzione di direzione di esercizio», ribadisce Littera. Il sindaco, a ottobre 2022, aveva sottoscritto il verbale di accordo tra il Comune di Serramanna e Rfi per la definizione degli interventi necessari ad ottenere la piena funzionalità delle opere. L’accordo aveva posto fine ad un lungo braccio di ferro sfociato nei ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. Ora la svolta definitiva.

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