Ascensori, nuovo stop temporaneo Ma si avvicina il riavvio di due impianti 

Giornate di manutenzione e verifiche tecniche per gli ascensori cittadini. Quelli del Bastione Saint Remy e del mercato Santa Chiara, rispettivamente in viale Regina Elena e in via Cammino Nuovo, sono rimasti fermi per circa mezz’ora per consentire al Comune di effettuare i controlli di legge.

Ma non è tutto: a ridosso degli ascensori sono stati installati nuovi montacarichi per persone con disabilità, che permetteranno loro di muoversi in autonomia. Prima di vederli in funzione però sarà necessario attendere il collaudo, previsto tra circa un mese.

Un’altra buona notizia, invece, riguarda la riapertura dell’ascensore tra i campi sportivi di Terrapieno e piazza Mundula: è stata programmata per i primi di luglio, dopo che durante le verifiche quindicinali un componente critico del sistema di sicurezza, noto come paranco, si è rotto. Questo pezzo, prodotto solo su richiesta, ha causato inevitabili ritardi.

Parallelamente, il Comune sta anche completando le pratiche necessarie per mettere in funzione l’ascensore a fianco all’ex sede dell’Unione Sarda, che collega viale Regina Elena ai campi sportivi Terrapieno: anche questo dovrebbe riaprire al pubblico nei primi giorni di luglio.«Questi interventi rientrano in un più ampio piano di miglioramento dell’accessibilità e della mobilità urbana: l'obiettivo è offrire ai cittadini soluzioni pratiche per spostarsi agevolmente tra le diverse zone della città, facilitando in particolare il collegamento tra il quartiere di Castello e il resto della città», affermano dagli uffici comunali. Intanto residenti e turisti attendono con impazienza il completamento dei lavori, sperando in un servizio efficiente e continuativo che renda Cagliari ancora più vivibile e accogliente.

