«Ascensori nel sottopasso? No» 

«Rifaremo il sottopassaggio ferroviario di via Coghe ma, per quanto riguarda gli ascensori, non è questa una soluzione che ci interessa, altrimenti l’avremmo già intrapresa anni fa». Il sindaco Mario Puddu, con queste parole pronunciate durante l’ultimo Consiglio comunale, ha preannunciato grandi novità per il quartiere periferico di Assemini, da decenni tagliato fuori dal resto della cittadina dalla linea ferroviaria: «In Consiglio l’opposizione ha parlato di urgenza ma gli ascensori non funzionano dagli anni Novanta». In agenda c’è un intervento di cui è stata riavviata la fase progettuale dal nuovo responsabile comunale: «La spesa prevista - ha dichiarato Puddu - è di circa 2 milioni di euro finanziati dalla Regione. Si tratta di un’opera strategica e prioritaria finalizzata alla realizzazione di una lunga rampa ciclo-pedonale che connetta i due tratti della strada».

Le testimonianze

Per i circa 2.500 residenti di un quartiere la cui età media è di sessant’anni si tratterebbe di una svolta epocale. Intanto restano cauti e, in attesa degli imponenti lavori, gradirebbero la messa in funzione degli ascensori: «Non funzionano dal 2012 - commenta il 70enne Piero Vargiu - e l’illuminazione non è sufficiente. Ogni giorno affrontiamo tanti disagi, percorrendo un sottopassaggio pericoloso e senza scivoli per mamme con passeggini, anziani e disabili, non automuniti». Anche la 67enne Paola Frongia non è soddisfatta: «Persone disabili, in carrozzina e anziani sono costrette a passare sopra il cavalcavia o a essere accompagnate in auto. Inoltre nel sottopasso si rischia di cadere, è umido e scivoloso».Ignazio Pireddu, consigliere residente in via Coghe, segue la vicenda già dal 2008: «Per me è una battaglia e non mi fermerò fino alla vittoria che verrà decretata solo con la risoluzione definitiva del problema. Sono contento che siano state stanziate le risorse per eliminare le barriere architettoniche ma, in attesa dei lavori, sarebbe il caso di ripristinare il funzionamento degli ascensori».

In Aula

A perorare la causa dei residenti «ostaggio dell’inaccessibilità» sono stati, durante l’adunanza di inizio aprile, i consiglieri Alessandro Casula e Francesco Lecis: «Denunciamo il mancato funzionamento degli ascensori del sottopassaggio di via Coghe». L’inattività dei montacarichi non è una novità ma il continuo procrastinare nella risoluzione del problema preoccupa la minoranza: «Il guasto degli ascensori - specifica Casula - rappresenta un problema enorme soprattutto per anziani, persone con disabilità, genitori con passeggini e chiunque abbia difficoltà motorie. Sono felice per questo nuovo progetto ma ho il motivo di pensare che il primo mattone del nuovo sottopassaggio sarà posizionato tra qualche anno. Nel frattempo si sarebbero potuti tranquillamente sistemare gli ascensori. Il diritto alla mobilità non è un favore: è un diritto di tutti. Non è accettabile che in una città moderna ci siano ancora barriere così evidenti».

