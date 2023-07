Ascensori fermi, residenti in ostaggio L’assessore: «Revisione obbligatoria» 

«Impianto elevatore fermo per verifiche ministeriali». È il cartello che da qualche giorno compare all’ingresso dei tre ascensori che portano a Castello, costringendo così i cittadini a raggiungere quartiere attraverso le scale. Se, però, per i turisti, che pur borbottando per l’impiccio, hanno la scusa per fare qualche metro in più e godere delle bellezze e delle peculiarità della città, per chi abita da quelle parti, invece, è un disagio che si ripercuote sul quotidiano. Davanti all’impossibilità di utilizzarli, infatti, i residenti della zona si sentono ostaggio del quartiere: una criticità che condiziona, soprattutto, anziani e persone con disabilità. «Non c’è alcun guasto agli ascensori», precisa l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu, «il ministero ci ha inviato una lettera, imponendoci di interrompere l’utilizzo degli impianti che vanno sottoposti a una verifica periodica. Una sorta di tagliando, proprio come funziona per le auto, che ci dice che è tutto in regola e l’ascensore può riprendere l’attività in totale sicurezza». L’esponente della Giunta Truzzu è certo che nel giro di pochi giorni verranno riattivati. «Nel fine settimana dovrebbero essere nuovamente operativi. Questa volta la chiusura non è imputabile al Comune, ma si tratta di una richiesta ministeriale a cui noi non possiamo sottrarci, anche perché si parla di sicurezza».

Per limitare i disagi, però, c’è chi pensa che gli ascensori si sarebbero potuti revisionare singolarmente e non bloccarne tre su tre contemporaneamente. «Comprendo le difficoltà e i disagi per chi abita a Castello, ma davanti a un blocco tassativo del ministero, se succede qualcosa di chi è poi la responsabilità?»

